RMC SPORT - Palmeri: "Oggi la gara dell'anno. Il Bayern può lamentarsi"

Quattro gol e tante emozioni. Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, ha analizzato la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco: "Forse la partita migliore dell'anno, noi abbiamo vissuto grandi emozioni con Inter-Juve e Juve-Napoli, però stasera è stata pazzesca".

Il Bayern paga per gli errori individuali, pur avendo fermato Cristiano Ronaldo.

"Prima del Bayern aveva segnato per 11 partite di fila in Champions. Il Bayern l'ha irretito, anche oggi ha sbagliato un gol pazzesco. Oggi i tedeschi sono stati impressionanti. Ulreich è un sostituto, anche se ormai siamo abituati a considerare che non ci sia Neuer".

Quanto ha inciso il fattore arbitrale?

"All'andata ha inciso, Kuipers ha tenuto troppi cartellini. Niente di clamoroso tipo Pjanic, però comunque ha ammonito troppo poco. Al ritorno forse meno, ma nel complesso il Bayern potrebbe lamentarsi, considerato l'anno scorso".

Adesso?

"Adesso troverà una squadra diversa dalle altre, il Liverpool è un martello folle e il Real Madrid sa soffrire come nessuno, però il Liverpool qualche spazio lo lascia. Paradossalmente può essere la squadra perfetta per i blancos".

Alla Roma, quindi, zero possibilità.

"Do il 2%. La stessa percentuale che davo contro il Barcellona: non ci credevo, come non ci credeva nessuno, però all'andata la Roma se l'era giocata come doveva giocarsela. A Liverpool la Roma invece non è stata all'altezza e forse ha trovato la miglior prestazione stagionale dei Reds. Mi riesce difficile immaginare una rimonta, poi tutto è possibile però al momento penso che la finale sarà Real Madrid-Liverpool".