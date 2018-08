RMC SPORT - Palmeri: "Perez? Gli anni passano. Inter oltre le aspettative"

L'intervento di Tancredi Palmeri, inviato di BeIN Sports, nel Live Show di RMC Sport:

Il Real ha denunciato l'Inter per il caso Modric...

"Gli anni passano per tutti, credo anche per Perez. È fuori da ogni logica, è la fine di qualsiasi cosa. Sedici anni fa Perez fu miracolato dall'Inter, per la bontà del presidente Moratti, quando comprò Ronaldo. Il Real avrebbe un debito con la società nerazzurra. Ora chi comprerà il Madrid? Neymar non andrà via dal PSG, ma se mette le cifre giuste non c'è chiusura del mercato che tenga".

Juventus a parte, chi ti ha convinto di più sul mercato?

"L'Inter è andata oltre le più rosee aspettative di Spalletti. Il Milan è subito dietro, è anche ottima l'operazione di Laxalt, che può sembrare un affare inferiore alle altre ma lui è un titolare della sua nazionale. Poi è difficile dire chi viene dopo, il Napoli è rimasto fermo rispetto alle altre. La Lazio ha fatto bene nel trattenere tutti i big mentre la Roma è stata elettrizzante fino alla fine: quasi tutti i giocatori presi da Monchi suscitano interesse ma ha tolto Alisson e Nainggolan. Tutto il mercato della Roma poggia sulle spalle di Olsen, che a me piace".

Chi è che si è mosso male?

"Per me Atalanta, Udinese, Spal e Chievo, le ultime due avranno i maggiori problemi. La formazione clivense, in A per il rotto della cuffia, ha venduto Inglese e Castro".

Klavan al Cagliari:

"Lo conosco da 10 anni, già da tempo si vedeva che avrebbe potuto fare bene anche fuori dall'Estonia. Al Liverpool è stato dignitoso, Klopp l'ha messo dentro anche durante partite importanti. Secondo me è un buonissimo colpo per il Cagliari, è intelligente tatticamente, ha una buona progressione palla al piede ed è sicuro".

Su Gervinho al Parma e Campbell al Frosinone:

"Non lo so di Gervinho, mi sarei tenuto di più un Galano che da anni aspetta la chance di giocare in A. Gervinho sembrerebbe che siano due anni e mezzo che ha smesso di giocare in Cina, in teoria dovrebbe fare la differenza ma ho dei dubbi. Campbell è un giocatore diverso, ha un'altra voglia: potrebbe trovare uno spazio importante in Serie A. Ha la sua esperienza internazionale che potrà servire al Frosinone, che ha fatto un mercato intelligente".