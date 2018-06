RMC SPORT - Palmeri: "Ronaldo un animale. D.Costa come Vieri"

L'intervento di Tancredi Palmeri, inviato in Russia di BeIn Sport, su RMC Sport:

Che errore di De Gea...

"Clamoroso. De Gea si ricorda per la sicurezza, per le grandi parate. Chissà se non avrà subito la pressione che c'era prima della gara. Sono abituato a vedere un grande tifo spagnolo, oggi invece i supporters sono stati molto molto silenziosi, evidentemente hanno subito il colpo del cambio d'allenatore. La Spagna dopo l'1-0 ha reagito, ha creato tanto e ha pareggiato meritatamente. Ho pensato che il Portogallo avesse segnato troppo presto, invece nel finale di tempo ha ritrovato il 2-1. Nel calcio i gol peggiori sono quelli che prendi poco prima dell'intervallo".

Un arbitro italiano, Rocchi, ha assegnato il primo rigore con il Var a un mondiale...

"Non so se si può parlare di una decisione storica. Perchè il Var non ha cambiato la decisione di Rocchi, che è una calamita: in questo primo tempo è successo di tutto".

Sul gol di Diego Costa...

"Ha fatto un gol alla Vieri. Si è prima portato a spasso un grande marcatore come Pepe, poi gli altri difensori, mandandoli a vuoto con una finta di corpo: Diego Costa ha fatto una rete pazzesca".

Su Ronaldo:

"È un animale. Su 3 palloni giocabili ha fatto due gol e un assit che Guedes poi ha sprecato. Non so se va al doppio degli altri, ma va da 0 a 100 e gli altri non lo sanno fare".

Chi ti ha sorpreso di più in positivo e in negativo per ora?

"La Russia, non solo per il risultato. Al netto che l'Arabia è scarsa, ha fatto quello che doveva fare con intelligenza e qualità. La delusione? Direi il Marocco, che tecnicamente è molto meglio dell'Iran".