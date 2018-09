Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel corso del Live Show di RMC Sport ha affrontato i diversi temi di giornata.

Sulla decisione sulla Serie B

"Le persone che stanno gestendo il formato della Serie B non saprebbero gestire una lega di fantacalcio. Hanno aspettato che iniziasse il campionato per portarla alle lunghe. Non hanno nemmeno deciso, basti vedere la sentenza, perché è una non decisione quella di affidarsi al Tribunale della Figc. Il nuovo formato ha bisogno di due anni per entrare a regime, da regolamento. E' una vergogna. Ormai non basta indignarsi, ci sono dei responsabili. Abbiamo crocifisso Tavecchio, ma se avesse commesso il 230% di questo non so cosa sarebbe successo".

Il nuovo presidente Federale chi sarà?

"Pare che dovrebbe essere un’elezione biennale e non quadriennale. Perché Marotta dovrebbe mollare la Juventus per questo motivo? Inoltre ci vuole qualcuno che non arriva da posizione privilegiata ma una persona che trovi sia un’occasione fare il presidente federale. E quello non è Marotta. Forse nel 2020 potrebbe pensarci davvero. Deve essere un candidato che piace molto alla Lega Dilettanti, forse Sibilia. Abodi non è così forte".