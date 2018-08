RMC SPORT - Palmeri: "Spalletti s'è giocato il primo bonus. Toro duro"

Tancredi Palmeri, opinionista RMC Sport, ha fatto il punto in vista dei due anticipi Juventus-Lazio e Napoli-Milan: "Quanto è cambiato il Napoli con Ancelotti? C'è sicuramente il marchio del tecnico emiliano sulla squadra. La capacità di essere squadra e del non perdersi, la calma che ha dimostrato già nel primo turno di campionato, marchio di fabbrica di Ancelotti, è la riprova di come il tecnico abbia già iniziato a lavorare sul gruppo. Credo che Ancelotti saprà lavorare sulle certezze della squadra, anche se credo che continuerà ad avere problemi sul fronte dei ricambi.

La telefonata Lotito-Inzaghi? Secondo me non sono i contenuti il punto della situazione. Sicuramente una cosa del genere aumenta la pressione sulla squadra. L'unica cosa che secondo me è una notizia corrisponde alla frase in cui Lotito si chiede se davvero qualcuno "sta male".

Inter-Torino? Il primo bonus Spalletti se l'è già giocato. Non è un problema quella sconfitta anche se non doveva arrivare. La cosa peggiore è la prestazione negativa. Il Torino è una bella squadra, superiore anche alla Fiorentina. Rischia di essere un avversario ferito e tosto per l'Inter.

Il duello Reina-Donnarumma in casa Milan? Credo che Gattuso adotterà Reina per le coppe e Gigio in campionato. Donnarumma potrebbe perdere la titolarità solo in caso di reiterati errori".