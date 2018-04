RMC SPORT - Pampa Sosa: "Napoli, credi nello Scudetto. Deluso da Dybala"

Per parlare del Napoli, a Maracanà su RMC Sport è intervenuto Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro:

La lotta Scudetto è chiusa?

"ll Napoli ci deve credere ancora, ha un'arma che la Juventus non ha: il bel gioco. La stagione del Napoli, comunque andrà a finire, sarà positiva per ciò che la squadra ha espresso. Questo Napoli deve essere un esempio per i giovani allenatori".

Ora è rientrato anche Milik...

"Può dare un'alternativa in più perchè non penso che Sarri lo schieri titolare al posto di Mertens. Ormai i meccanismi sono oliati con i tre piccoletti lì davanti. Ma il suo fisico può diventare importante a gara in corso".

Cosa deve migliorare il Napoli?

"Il mondo di oggi si basa sulla comunicazione. È fondamentale a tutti i livelli e Allegri, sotto questo punto di vista, è un fenomeno: mi piace molto sentire le sue conferenze e le sue interviste post partita. Per migliorare non bisogna trovare alibi".

Icardi e Dybala andranno al Mondiale?

"Credo che se lo guarderanno davanti la televisione, come lo farò io (ride, ndr). Stanno venendo molto fuori Pavon, un giocatore completo e straordinario, e Lautaro Martinez. Dybala è un fenomeno, ma nel suo ruolo c'è il miglior giocatore del mondo, Messi, e tanti altri campioni. Mi aspettavo di più dal giocatore bianconero, alcune sue dichiarazioni su Messi sono state interpretate male in Argentina".