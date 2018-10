RMC SPORT - Paolillo: "Inter, spero Marotta dirigente e Moratti in Figc"

© foto di Alberto Fornasari

Per parlare di Inter è intervenuto a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di RMC Sport, l’ex direttore generale Ernesto Paolillo.

Sulla vittoria con il Tottenham

"Spero sia una svolta e un’idea di quella che può essere una nuova Inter. Sono ottimista".

Su Marotta, accostato ai nerazzurri

"L’ho letto sui giornali. Possibile un suo arrivo? Non so, ma me lo auguro perché lo stimo tantissimo, persona seria e capace e potrebbe fare grande l’Inter. Occuperebbe un posto che attualmente all’Inter non c’è".

Può essere l’anno del salto in alto dell’Inter, sia a livello di marchio che sportivo?

"Vedo una società molto ben strutturata per un lancio futuro su tutti i mercati. Si stanno scandagliando tutte le novità per portare l’Inter in alto. Si sta lavorando veramente bene".

Su Moratti come presidente della FIGC

"Ottima idea quella avuta da Agnelli. Ha idee chiare su come si organizza il settore sportivo e sarebbe adatto al ruolo. Sono pessimista solo sui giochi di palazzo che si possono creare. Spero in una persona come lui lì, sennò i cambiamenti possiamo dimenticarceli".