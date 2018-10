RMC SPORT - Pardo: "Per Cassano la famiglia è troppo importante"

Pierluigi Pardo, giornalista e amico di Antonio Cassano, a RMC Sport Live Show ha parlato proprio del nuovo addio di Cassano al calcio giocato: "Credo che Cassano avesse già capito che non sarebbe durata. L’ho sentito molto sereno e credo che a questo punto si concentrerà su altro anche se ancora non ha deciso. Lui vuole stare con la famiglia. Cassano ha fatto tanti errori, è una persona che fa scelte di pancia e ha capito che non c’era più trippa per gatti".