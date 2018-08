RMC SPORT - Pasqualin: "Milinkovic non parte. Napoli-Belotti? Si può fare"

© foto di Chiara Biondini

Il famoso procuratore Claudio Pasqualin, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, durante 'Maracanà', per parlare di questa ultima settimana di mercato.

Su Milinkovic Savic

"Per me resterà alla Lazio, il Milan non può spendere 120 milioni, seppur distribuiti in due anni. Non credo che lo voglia anche la Juve. Il Real Madrid non farà follie per lui".

Sul calciomercato

"Avrei anticipato la chiusura. Una volta era due settimane a luglio, con le squadre che partivano per il ritiro tranquillamente, poi una settimana a novembre per il mercato di riparazione. Quindi ancora meno tempo".

Su possibili colpi di mercato

"Ognuna delle grandi, ad eccezione della Juventus, qualcosa devono fare. E la faranno. Napoli-Belotti? I tempi tecnici ci sono. E poi deve muoversi anche per la porta. Sfortunato Meret, ma serve un secondo affidabile. Ochoa domani ha impegno importante per la Champions con lo Standard Liegi. Trapp? Lo offre qualcuno dal Psg, ma aspettiamo novità su Ochoa, che De Laurentiis preferirebbe".

Su Balotelli

"Ha tirato troppo la corda con il Nizza. Non credo siano in molti a volerlo in Italia".

Su Kluivert jr.

"E' un giovane interessante, si è presentato bene. Il giovanotto viene da una scuola calcio che è una garanzia, i presupposti perché faccia bene ci sono tutti".