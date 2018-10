RMC SPORT - Pavarese: "Napoli, Allan tra i più forti del campionato"

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

L'ex direttore sportivo del Napoli Luigi Pavarese ha analizzato a RMC Sport Live Show le vicende del club partenopeo.

Su Sarri

"Sarri come Bianchi e Bigon, ma anche come Vinicio. Hanno mostrato lui e Vinicio il più bel calcio in Italia e in Europa. Ancelotti sta variando spesso la formazione, valutando l ostato di forma del calciatore. Con Sarri si giocava a memoria, ora è diverso".

Su Allan

"E’ tra i più forti centrocampisti del campionato. Un bene per il Napoli che non sia stato convocato ai Mondiali, così si è preparato al meglio per questa stagione. Ma mi ha stupito la sua mancata convocazione in Nazionale. Mi piange il cuore vedere Verratti giocare bene col PSG e Jorginho in Premier".