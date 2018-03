RMC SPORT - Perinetti, ds Genoa: "Perin può andare alla Roma"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La crescita di Perin e Laxalt, la scelta di Ballardini e la cena con Sarri. Di questo e molto altro ha parlato Giorgio Perinetti, ds del Genoa, in diretta su RMC Sport.

Quanto vale Alisson?

"Bisogna capire chi vuole Alisson quanto sia disposto a sborsare, questo determina il valore del trasferimento. La Roma vorrà capitalizzare al massimo la cessione di uno dei portieri più forti al mondo".

Su Perin: potrebbe essere il sostituto di Alisson alla Roma?

"Perin è tornato ad avere continuità dopo due brutti infortuni. Lo vedo allenarsi tutti i giorni e sto capendo perchè riscuote così tanto interesse. Si è stabilizzato, è maturato ed è diventato padre: è pronto per grandi traguarti. Noi vogliamo tenerlo, ma se proprio dovrà andare via per fare la Champions, spero rimanga in Italia. Può andare alla Roma, o a qualsiasi altra squadra".

L'andamento di Ballardini:

"Abbiamo pensato subito a lui, sapevamo che avrebbe avuto un impatto immediato con la squadra. Aveva alle sue spalle già altre 2 esperienza a Genova. A Napoli abbiamo fatto un'ottima partita, peccato per il risultato. Non dovremmo avere problemi a rimanere in Serie A se dovessimo continuare a fare queste prestazioni".

Su Laxalt:

"Laxalt da gennaio ha avuto una crescita spaventosa, ne parlavo ieri a cena con Sarri, che è tranquillo per la sua squadra. In inverno la Roma era vicina al ragazzo, ma lo scambio con Peres non si è concretizzato".



Chi andrà in Champions?

"La Roma arriverà sicuro, poi vedo l'Inter davanti alle altre concorrenti"