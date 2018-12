RMC SPORT - Perrotta: "Roma in difficoltà. Manca anima e personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, nel 'Maracanà' pomeridiano, è stato ospite in studio l'ex centrocampista di Roma e Nazionale Simone Perrotta, che ha presentato tra l'altro il 1° Torneo di calcio Youth Soccer for Peace, organizzato da Funvic Europe, che si disputerà il 22 dicembre. L’obiettivo del torneo è quello di sensibilizzare e promuovere attraverso lo sport i valori fondamentali di etica sociale, etica sportiva, tolleranza, cooperazione e fair play.

Sulla Var e gli episodi contestati del weekend

"Il VAR mi piace, evita tanti errori. Sono sempre per la buona fede, gli arbitri possono sbagliare: ricordiamoci che devono decidere in una frazione di secondo. Il contatto Florenzi-Pandev? Era rigore".

Sulla Roma

"E' una squadra in difficoltà, deve cambiare marcia per arrivare 4°. Difficile dire cosa succede all'interno della squadra. È forte tecnicamente, allenata molto bene. Non c'è però tantissima anima, da tifoso noto che quando manca De Rossi c'è poca personalità in campo. E quando hai ragazzi di talento ma che hanno poca esperienza, si vive di entusiasmo. In questi casi se va bene vai sulle ali di entusiasmo, ma se ci sono problemi allora ne risenti. In particolare se non ci sono giocatori di esperienza e personalità".

Su Bologna-Milan

"Partita brutta. Gattuso sta facendo bene, perché l'obiettivo del Milan è arrivare in Champions. Merita tanto, lui come Inzaghi".