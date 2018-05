RMC SPORT - Petricca: "Hamsik in Cina? Affare possibile"

© foto di Marco Conterio

L'agrante e intermediario esperto di calcio asiatico, Oberto Petricca, in collegamento con l'RMC Live Show ha parlato del possibile approdo di Hamsik in Cina e l'arrivo di Iniesta in Giappone

Hamsik vuole provare una nuova avventura..

"È un'operazione possibile. Le restrinzioni economiche creano dei problemi rispetto al passato: prima c'era più libertà nel pagamento, se invece ora si superano dei limiti bisogna pagare una supertassa, il doppio del costo dell'operazioe, alla Federazione che deve reinvesirla nei settori giovanli"

Dopo tanti investimenti il calcio in Cina ancora non è decollato...

"Non sempre con i grandi investimenti si cambiano le sorti del calcio locale. Servono giocatori con le motivazione giuste, in grado di lasciare qualcosa ai propri compagni e all'intero movimento".

Iniesta andrà al Vissel Kobe...

"Un'operazione inaspettata e ad effetto, perchè il Giappone ha sempre rispettato le norme. Era da anni che non arrivava un giocatori così importante in questo paese, gli sponsor hanno sicuramente aiutato per la buona riuscita dell'affare. Sarà d'esempio per i calciatori locali".