RMC SPORT - Petruzzi: "Roma, torna a vincere. Perplesso da Nainggolan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Petruzzi, ex giocatore della Roma, è intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport per commentare il pareggio del giallorossi contro l'Atalanta di ieri sera per 3-3:

"La Roma deve tornare a vincere, è da anni che non succede. Siamo stanchi di arrivarci vicino. Eliminare il Barcellona è stata un'impresa, sì, ma non vuol dire che sei più forte di loro: la società non deve commettere questo errore. La cessione di Nainggolan a certe cifre mi lascia perplesso..."

Sul centrocampo giallorosso:

"I centrocampisti che Di Francesco ha attualmente a disposizione sono ideali per il suo modo di fare calcio e per il suo 4-3-3. Anche se Strootman e Nainggolan ti davano intensità, cosa che ieri non c'è stata contro l'Atalanta. Pastore? Il suo ruolo mi lascia dei dubbi, deve giocare in un'altra posizione, non da mezz'ala".