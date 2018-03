RMC SPORT - Pieri: "Arsenal-Milan, errore clamoroso. UEFA acceleri"

© foto di Federico De Luca

Ancora episodi molto contestati, anche in Europa. Per parlare di Var e arbitri internazionali a RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex fischietto Tiziano Pieri.

Sulla sfida tra Arsenal e Milan e l’errore dell’arbitro in occasione del rigore

"Servirebbe il Var in Europa. Ieri errore madornale, clamoroso, come quello di Londra per la Juventus. La UEFA deve accelerare, la FIFA si è mossa per il Mondiale ed è più semplice. Welbeck si è tuffato, l’addizionale non ha supportato l’arbitro, che non ha avuto il coraggio di confermare la prima decisione, quella del calcio di rinvio".

Su Collina designatore

"E’ un grande ‘allenatore’, ha puntato su arbitri che non si sono rivelati all’altezza in alcuni casi. Il problema c’è. Forse in difficoltà ad individuare arbitri di grido. C’è un problema di qualità e lì dovrà lavorare. In Italia fa arrabbiare la non equità nella valutazione degli episodi, vedi Cagliari-Lazio. I designatori devono guidare con maggior attenzione. Servirà cambiare il protocollo, in particolare permettere all’arbitro di visionare in maniera autonoma un episodio e poi servirà lavorare sulle dinamiche".