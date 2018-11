RMC SPORT - Pinamonti: "Sogno di giocare con Icardi. Inter mi ha chiamato"

© foto di Federico Gaetano

L’attaccante del Frosinone Andrea Pinamonti è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Il gol contro la Fiorentina?

L’ho rivisto tantissime volte. È stato un bel gol

Contento della sua esperienza al Frosinone?

Decisamente, è iniziata nel migliore dei modi, anche in maniera inaspettata. Quando sono arrivato il mio obiettivo era fare il maggior minutaggio possibile. Sono contento per come sta andando.

Sono arrivati i complimenti dall’Inter?

Sì, ho sentito molti compagni con i quali ho mantenuto ottimi rapporti. Ho ricevuto un messaggio dal presidente Zhang e una chiamata dal direttore Ausilio.

Inizio di stagione del Frosinone?

A inizio anno abbiamo avuto delle difficoltà, ma lo avevamo messo in preventivo essendo una neopromossa con sedici nuovi giocatori. I tifosi ci hanno dato una grande mano: in casa o in trasferta ci hanno sostenuto e sono l’uomo in più.

Una qualità di Longo?

Il mister ha dimostrato di stare sempre sul pezzo e di lavorare bene anche nei momenti di difficoltà. È molto concentrato sul suo lavoro, era sicuro delle sue convinzioni e ci ha sostenuto anche quando avevamo dei problemi in più.

In Italia il talento non manca, i grandi club devono dare spazio ai giovani italiani?

È sotto gli occhi di occhi che stanno uscendo giovani molto interessanti. Ci vuole coraggio a farli giocare, anche se è normale che in alcuni momenti le squadre puntino più sull’esperienza. I giovani stanno emergendo, stanno facendo maggiore minutaggio e sono in aria di convocazione nella Nazionale maggiore.

Sogna una chiamata dall’Italia di Mancini?

È il sogno di tutti i giovani. Ci spero ma adesso non ci penso. Voglio far bene con la Nazionale Under 20, ma sono ovviamente pronto per una chiamata di Mancini.

Ha sentito Zaniolo?

Sì ci sentiamo spesso visto che entrambi abbiamo cambiato squadra. Voglio fargli i complimenti per il suo percorso nella Roma, non sempre si riesce a emergere in un top club d’Italia subito dopo essere usciti dal settore giovanile. Il mio nome accostato alla Roma? Ho sentito delle voci, ma mai confermate. Ho aspettato fino all’ultimo giorno di mercato ed è arrivato il Frosinone.

Sogna di giocare in coppia con Icardi?

Con quello che sta facendo Mauro sarebbe un sogno. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, è grandioso quello che fa. Devo continuare a lavorare perché lui è il numero 9 più forte del mondo.

Chi è l’anti Juve?

In questo campionato ci sono varie squadre che stanno facendo molto bene. La Juve sta dimostrando di essere ancora una volta la favorita, ma Inter e Napoli possono darle filo da torcere. L’Inter è quella che può darle più fastidio.

Titolare contro l’Inter?

Non lo so, adesso mi concentro con la Nazionale poi vedremo le scelte di Longo. Sono pronto però per giocare.

Che effetto le ha fatto vedere da vicino Cristiano Ronaldo?

Un effetto particolare, lo abbiamo sempre visto negli altri campionato. Vedere il fenomeno da vicino fa uno strano effetto. Sono molto contento averlo potuto affrontare.