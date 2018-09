© foto di Federico Gaetano

Sul tema giovani lanciato dal ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto anche, dai microfoni di RMC Sport, il tecnico Sandro Pochesci: "Il mondo del calcio sta andando a rotoli, non ci sono più i dirigenti di una volta. Chi ha i direttori giusti, nel calcio vince. Ora gli agenti comandano il mercato e decidono anche il destino di un allenatore". E accusa: "Il mio presidente l'anno scorso alla Ternana non aveva mai visto una partita di calcio, ha comprato un libro per studiarlo e mi parlava del libero, ruolo che ormai non esiste più...".