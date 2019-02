© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico Sandro Pochesci è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Zidane possibile sostituto di Allegri alla Juve.

"Zidane è il percorso che la Juventus ha in mente. Ha alcuni giocatori del Real Madrid che potrebbero andare in bianconero. La Juventus sta giocando a carte scoperte: tutti sanno che il suo obiettivo è la Champions League. Zidane in pole, ma se la società dovesse puntare su un italiano direi uno tra Giampaolo e Gasperini, due tecnici che stanno facendo tanto bene in Serie A".

Fiorentina-Atalanta.

"Sicuramente vedremo tanti gol, sono due squadre che segnano molto e che hanno un gioco molto offensivo. L’Atalanta è superiore alla Fiorentina, ma la viola in questo momento gode dei giovani talenti che ha e quindi potrebbe ribaltare i pronostici".