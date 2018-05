RMC SPORT - Ponciroli: "Balotelli? Aspettiamo. Arabia da Lega Pro"

"Adesso cominceremo a parlare del grande Balotelli, che ci porterà ai prossimi Europei e ai prossimi Mondiali". Intervenuto nel corso del Live Show di RMC Sport, il direttore di Calcio2000, Fabrizio Ponciroli, ha commentato la prova di Mario Balotelli, autore del primo gol dell'Italia nell'amichevole contro l'Arabia Saudita:

"Stiamo giocando con l'Arabia Saudita, che con tutto rispetto parlando è al livello di una squadra di Lega Pro. Stasera è una festa, abbiamo reso Mancini un uomo felice ma dobbiamo andarci pianissimo, con i piedi di piombo. Dobbiamo vedere Balotelli con avversari più importanti, quando il risultato conta davvero. Sicuramente tutti vogliono fare bene, questo è importante".

Belotti tornerà il giocatore che abbiamo ammirato l'anno scorso?

"Sono preoccupato, ho visto un'involuzione pesante. Spero di sbagliarmi, ma non vorrei che quell'anno magico sia stato un exploit fine a sè. Per uno valutato 100 milioni, è grave fare una stagione come quella che ha fatto Belotti, che è stato anche sfortunato per i tanti infortuni. Concediamogli quindi un'altra stagione"

Su Pellegrini:

"Pellegrini deve migliorare in fase realizzativa, ma è una certezza, è un gran bel giocatore. Non abbiamo tante alternative a centrocampo e io uno come lui, con la sua voglia, lo vorrei sempre dentro. Sono sicuro che Mancini gli darà fiducia".

Come finirà la storia dei diritti tv?

"Mi auguro che per il bene del nostro prodotto tutto si risolva in tempi brevi, ma può anche succedere che qualche partita ce la perdiamo per strada e sarebbe un danno enorme. Dobbiamo garantire un livello e una copertura totale, perchè siamo stati abituati così. Non mi interessa il fornitore, ma voglio il prodotto calcio al meglio, al top".