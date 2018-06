RMC SPORT - Ponciroli: "Italia, segnali positivi. Balotelli non corre"

Nel 'Live Show' di RMC Sport, Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, ha commentato l'amichevole tra Francia e Italia: "C'è un ritmo accettabile in campo, le due squadre vogliono divertirsi. Qualcosa, dopo il gol di Bonucci, la Nazionale ha fatto, ci sta provando. È un buon segno in vista del futuro".

Il migliore in campo per gli azzurri?

"Bonucci è il nostro perno, la sua leadership è troppo importante. Mancini questa sera ha capito ancora di più che non si può prescindere da lui. È fondamentale nei momenti di difficoltà. Servirebbero altri 2-3 giocaotori come lui per costruire uno zoccolu duro e farci stare più sereni in vista del futuro".

Un commento sulla prestazione di Balotelli?

"Sta facendo qualcosina, si sta impegnando. Ma a livello fisico mi sembra piantato, sono curioso di vederlo in una partita in cui il ritmo è elevato e bisogna andare a 200 all'ora. Non mi convince perchè non corre".