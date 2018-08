RMC SPORT - Ponciroli: "Mou? Persa la magia. Toro, datti una mossa"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport ha analizzato i temi più caldi del momento, soffermandosi sulla situazione di molte squadre di Serie A:

Senza Torreira la Sampdoria sta facendo fatica...

"La Sampdoria ha le qualità e i giocatori per riprendersi in fretta. È una squadra che si deve ritrovare, deve capire come stare insieme. Giampaolo ha bisogno di tempo, non sarei preoccupato se fossi un tifoso blucerchiato: credo che il tecnico riuscirà a trovare delle alternative tattiche per sostituire Torreira".

Sul Torino:

"Deve darsi una mossa. Con l'Inter ha fatto sì una bella rimonta, ma il primo tempo è stato inguardabile. Deve fare una serie di vittorie per trovare gli automatismi, l'Europa League deve essere l'obiettivo granata. Non stravedo per Zaza, ma un posto Mazzarri glielo deve trovare visto che la società ha fatto un investimento importante. Giusto tenere Falque, sono anche contento di vedere un Belotti diverso da quello dell'anno scorso".

Il Sassuolo sarà una realà o un fuoco di paglia?

"Mi fa impazzire. De Zerbi ha idee nuove e tanta voglia di emergere. Il Sassuolo ha i giocatori giusti per il suo allenatore e non sarà un fuoco di paglia. Sarà interessante come anche la Spal, che è una squadra che sta bene fisicamente e con il proprio allenatore. Borriello era un problema, ora la formazione di Semplici è molto forte dal punto di vista caratteriale".

Sul momento di Mourinho al Manchester United:

"È una crisi che si trascina da quest'estate, da quando Mourinho ha attaccato la società per il mercato fatto. Dopo gli ultimi risultati negativi il rischio separazione è vicino. Credo che Mourinho sia schiavo di se stesso, si è un po' perso dietro la figura dello Special One che non sbaglia mai, invece sbagliano tutti. Non ho quasi mai visto giocare bene lo United e lui, che è l'allenatore, ha qualche colpa. Forse ha finito la magia, ultimamente non riesce più a tirare fuori il meglio dei giocatori. Fossi in lui, se dovessi venire esonerato, mi prenderei un anno di riposo".

Su Sarri:

"Sarri mi ha stupito, pensavo avesse bisogno di più tempo per trasmettere il suo credo. I giocatori lo seguono, ho visto tanti attestati di stima. Sono felice che sia entrato nelle testa dei suoi".