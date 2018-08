RMC SPORT - Porrini: "È una Juve da Champions. Gasperini merita una big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Sergio Porrini è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sfida dell'Atalanta contro il Copenhagen in Europa League e sulla Juventus.

L’Atalanta questa sera sfiderà il Copenhagen. Grande prova dei bergamaschi contro la Roma.

L’Atalanta ha stupito nelle scorse stagioni e continua a farlo anche ora. Gasperini schierando a Roma una formazione rimaneggiata ha dimostrato di avere comunque una rosa competitiva con dei giovani forti e che sono già entrati negli schemi. Senza Gomez, Freuler ed altri titolari il tecnico è riuscito comunque a tirare fuori il massimo dalla squadra. Per l’Atalanta è importantissimo entrare nei gironi di Europa League, ma la sfida contro i giallorossi ha dimostrato quanto Gasperini creda in tutta la rosa.

I giocatori dell’Atalanta, usciti dal contesto di Gasperini, rendono meno?

È una domanda che mi pongo. Sicuramente Gasperini riesce a tirare fuori dai giocatori il massimo, grazie anche ai suoi schemi. Quando un giocatore parte da Bergamo cambiano le tipologie di allenamento ma anche le aspettative della squadra che acquista un giocatore. Kessie e Cristante adesso non possono sbagliare le partite e devono rendere ancora di più in squadre come Milan e Roma. Il giocatore rimane lo stesso: se dimostra di essere forte sicuramente lo sarà anche lontano dall’Atalanta.

Gasperini meriterebbe un'altra occasione in una big?

Gasperini merita di allenare una grande squadra per quello che ha fatto vedere in questi anni, quando nessuno poteva pensare di vedere un’Atalanta in Europa. Il tecnico però ha anche bisogno di tempo per carburare in una big, come ha fatto con la squadra bergamasca.

Sorteggi Champions per le italiane.

La Juventus ha grandi possibilità di vincere la Champions. Non lo pensano solo gli addetti ai lavori, ma lo pensano anche le altre big europee.