RMC SPORT - Pres. Entella: "Chiederemo di essere riammessi in B"

"Adesso è difficile parlare di calcio, la testa è da un'altra parte visto il crollo del ponte a Genova". Inizia così l'intervento di Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, nel 'Maracanà' di RMC Sport. Il numero uno della società ligure ha poi continuato parlando dell'attuale scenario della Serie B: "C'è un caos generale, figlio di una forzatura fatta a diversi livelli. Lo stesso Balata, il presidente di B, ha detto di non sapere cosa potrebbe succedere. Senza i ripescaggi ci sono tanti atleti, almeno 50-60, che non avranno più il contratto da Serie B e per questo l'Associazione Calciatori sta pensando di scioperare. Le governance nel calcio devono cambiare, così non si va avanti. Le regole devono essere rispettate".

Cosa farà l'Entella?

"Noi sicuramente faremo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per avere chiarezza sulla vicenda del Cesena. Non sappiamo se abbiamo ragione o torto in merito alla questione delle plusvalenze fittizie degli emiliani: la Corte d'Appello non ha avuto il coraggio di decidere e ha rinviato tutto di nuovo in primo grado. Stiamo pensando di chiedere la riammissione al campionato di B. Il Crotone è nelle stesse condizione dell'Entella, è vittima dell'inquinazione del campionato dovuta alle plusvalenze di Chievo e Cesena".

Su Gravina, presidente della Lega Pro:

"Si è impegnato molto, anche in queste ore, per far ragionare chi non voleva farlo. Se si unisce con i club di Lega Pro e fa una forte opposizione il campionato di B potrebbe non partire".