RMC SPORT - Pres. Padova: "Promozione giusta. Investiamo nei giovani"

Per celebrare la promozione del Padova in Serie B, il presidente del club, Roberto Bonetto, ha parlato così in diretta su RMC Sport:

Sulla stagione:

"La nostra forza è stata la continuità. Anche quando abbiamo attraversato un periodo di calo, le nostre inseguitrici non sono mai riuscite ad accorciare significativamente la distanza. Rendo onore alla Sambenedettese, è una squadra storica, con con un bel pubblico: spero possa fare bene nei play-off. Abbiamo comunque vinto meritatamente il campionato".

Come si muoverà la società in estate?

"Molti ragazzi hanno fatto bene e si sono meritati la possibilità di giocare anche il prossimo anno con noi, hanno già un contratto. La Serie B è un altro campionato, dobbiamo stare sempre con i piedi per terra. Serve umiltà, ci affacceremo nella nuova categoria per imparare qualcosa. Non sempre chi spende di più vince. Se dovessi prendere una società come riferimento, prendo il Cittadella. La nostra crescita passa attraverso gli investimenti nel setto".

Ha sentito Del Piero?

"Non l'ho ancora sentito, ma so che ieri ha mandato questo messaggio. Devo ancora andare in sede per fare tante cose. Del Piero come dirigente? Ho appena detto che prendo come riferimento il Cittadella (ride, ndr). Se quando passa per Padova si ferma a prendere un caffè, ascolterò volentieri i suoi consigli".

C'è un nuovo Del Piero?

"Come lui non lo so, ma abbiamo dei ragazzi interessanti come Cisco, un classe '98 venduto già al Sassuolo. Poi nei 2003 e nei 2004 abbiamo dei talenti interessanti: quattro di loro per esempio li abbiamo mandati all'Inter. La nostra crescita passa attraverso gli investimenti nello strutture e nel settore giovanile, presto vorrei costruire una foresteria. Vogliamo fare un calcio sano".