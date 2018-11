RMC SPORT - Rampulla: "Vialli un lottatore. Allegri-Lippi simili"

© foto di Castellani/FDL71

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, a RMC Sport, durante Maracanà, ha parlato del momento dei bianconeri.

Su Vialli

"Sono rimasto sorpreso di questa notizia. Girava una voce, io lo avevo sentito qualche mese fa. Adesso sembra che tutto stia andando bene e sono contento per lui. Solo una persona forte come lui, un trascinatore, un lottatore, ha saputo gestire tutto questo, da leader. Un Vialli in questa Juve? Credo di no. Quell’epoca è passata. Gianluca era un motivatore, creava un gruppo. Ora è difficile trovarlo, forse al massimo Chiellini, che può unire i vecchi e i nuovi".

Su Allegri: c’è qualcosa di Lippi in lui?

"Sono tutti e due toscani. Uno come Lippi è difficile trovarlo, per il suo carisma e il modo di vedere il calcio. Sono stato compagno di Allegri a Coverciano, sa gestire il gruppo ed è molto bravo tatticamente. Forse dal punto di vista gestionale si assomigliano".

Sui cori razzisti

"E' la cultura che è sbagliata. La politica non è più quella del fare ma di insultare l'avversario. E' un malcostume diffuso, che si riflette anche nel calcio. Spero che la tendenza possa cambiare".