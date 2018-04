RMC SPORT - Rigore concesso al Real Madrid: l'opinione di Sconcerti

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'editoriale per RMC Sport al termine di Real Madrid-Juventus 1-3, il giornalista Mario Sconcerti ha così commentato il rigore concesso ai rigori d'Europa allo scadere che ha deciso il discorso qualificazione: "Per me è calcio di rigore se lo vuoi dare. Nel senso che un ingresso scomposto da dietro c'è. Credo che un arbitro debba valutare che siamo nel recupero e che la partita è estremamente importante. Non ti so dire la valutazione dell'arbitro, che in quel momento è assolutamente soggettiva. Non ci sono secondo me problemi regolamentari a cui attaccarsi. Se lo fai al 5' del primo tempo è un calcio di rigore abbastanza lineare. Se lo fai in fondo ad una partita di questo genere lo trovo profondamente ingiusto".

In basso il podcast per l'intervista integrale