RMC SPORT - Rimedio: “Italia, Balotelli avrebbe aiutato a evitare il disastro"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Alberto Rimedio, giornalista di Rai Sport, ha parlato a RMC Sport in occasione della Partita del Cuore a Genova. “Le stagioni di Genoa e Sampdoria? Hanno lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per i doriani. A un certo punto l'Europa League era possibile, c'è stato il calo nella parte finale della stagione. Sono state perse motivazioni e concentrazione. Il Genoa era partito malissimo, con Ballardini s'è ripreso. E' logico che per l'anno prossimo il grifone debba puntare a qualcosa in più della semplice salvezza. L'Italia di Mancini? E' stato un buon primo tempo, poi c'è stato un calo legato al playoff contro la Svezia. La nostra nazionale ha regalato il gol all'Arabia Saudita, bisognerà lavorare dal punto di vista psicologico anche se la qualità non è eccelsa. Mancini non ha la bacchetta magica, servirà lavorare e per questo serve tempo. Bisogna lavorare per portare l'Italia ai livelli che merita. Balotelli avrebbe potuto segnare alla Svezia? Tutti abbiamo questo dubbio, tra lui e Ventura ci fu un colloquio a Nizza ma non fu trovata l'intesa. Ci sarebbe stata l'occasione di inserire Balotelli nel gruppo a ottobre, in occasione della doppia sfida con la Svezia. Un calciatore come Mario, magari inserito a 15' dalla fine, avrebbe potuto fare qualcosa di più e aiutare l'Italia a evitare il disastro della mancata qualificazione”, ha detto Rimedio.