RMC SPORT - Rinaudo (Venezia): "Playoff? Vogliamo stupire noi stessi"

A RMC Sport è venuto il momento di parlare di Serie B e durante 'Maracanà' è intervenuto il Responsabile dell'area tecnica del Venezia Leandro Rinaudo.

Gara delicata con il Frosinone. Un primo bilancio in Serie B

"E’ più che positivo, l’obiettivo primario era quello di salvarci e consolidarci sempre di più nella serie. Sulla partita sì, è delicata, affrontiamo una delle squadre più forti del torneo, attrezzata e con l’ambizione di andare direttamente in A. Sarà una partita avvincente e speriamo di dimostrare che ciò che stiamo facendo è tutto meritato".

Classifica corta lì davanti, tranne che per Empoli e Frosinone. Ma c’è un obiettivo stagionale ora per voi?

"Per la salvezza manca pochissimo. Viviamo partita dopo partita cercando di ottenere il massimo. Playoff? Con salvezza ottenuta, vogliamo stupire noi stessi. Crisi? A inizio stagione sono normali ma basta gestirle senza farsi prendere dal panico".

Su Filippo Inzaghi?

"Maggior qualità è la passione per il calcio. Si è messo in discussione lo scorso anno dopo l’esperienza al Milan e sta dimostrando che il ruolo di allenatore lo può fare bene. E’ molto bravo tatticamente, i ragazzi lo seguono e credo abbia davanti a sé una grande carriera anche sulla panchina".

Pinato è pronto per la Serie A?

"Marco lo conosceva bene il mister, ha trovato l’ambiente ideale per crescere. E’ un giocatore duttile, bravo in qualsiasi ruolo. Ha l’età dalla sua parte e credo possa starci in A, ma senza dargli troppa pressione ma dandogli spazio e tempo per crescere".