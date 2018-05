RMC SPORT - Ruben Sosa: "De Vrij deve giocare. Inter? Meglio la Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Per analizzare i temi di Lazio-Inter - scontro diretto per andare in Champions League - nel 'Maracanà' di RMC Sport è intervenuto il doppio ex Ruben Sosa:

Come vede Lazio-Inter?

"È una finale, la Lazio ha fatto una stagione molto buona. L'Inter, anche se ha perso qualche partita di troppo, è sempre l'Inter. I biancocelesti credo arrivino meglio, ma bisogna vedere se Inzaghi recupera gli infortunati".

De Vrij deve giocare?

"Parlerà lui con il mister e decideranno insieme. È lui che andrà in campo. Per me deve giocare e deve pensare a fare il massimo nell'ultima partita con la maglia della Lazio. Luiz Felipe? Tutti vorrebbero giocare queste partite. Icardi in area non è tecnicamente pulito, però fa sempre gol".

È più facile giocare una partita del genere avendo 2 risultati su 3 oppure sapendo di dover vincere per forza?

"Come calciatore non ho mai giocato per il pareggio. Quando si va in campo, bisogna pensare solo a vincere. Se entri e ti accontenti del pareggio, perderai la partita".

Su Milinkovic-Savic:

"Tecnicamente è molto bravo ed è anche molto giovane. La Lazio dovrebbe venderlo e comprare dei giocatori per puntare a vincere lo Scudetto, serve fare un passo in avanti".