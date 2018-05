RMC SPORT - Santopadre (pres. Perugia): "Nesta? Ho deciso sabato"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, è intervenuto durante 'Al Var dello Sport', trasmissione di RMC Sport:

Da cosa è stata dettata la scelta di puntare su Alessandro Nesta?

"Ci siamo cominciati a sentire da prima di Natale, durante un periodo difficile della stagione. Avevamo valutato altri profili, ma quello di Nesta è di assoluto valore. Abbiamo anticipato i tempi, perchè ne avremmo dovuto parlare a fine stagione. E' venuto a vedere la partita di sabato scorso per conoscere la società e l'ambiente. Poi stava rientrando a Roma quando gli ho chiesto se avesse voglia di prendere la squadra subito in corsa, così lui è tornato in fretta".

Cosa ha apprezzato più di lui?

"Siamo contenti come società, è un personaggio che dà uno spessore diverso al Perugia. Se determinate persone sposano dei progetti, evidentemente dietro c'è una società seria. Non facciamo cinema e non abbiamo bisogno di attori, ci serve gente che sa stare sul campo".