RMC SPORT - Scanziani: "Nainggolan mi piace. Icardi-Higuain? Si può"

"Nainggolan mi piace, in campo da sempre il 100%. Ha la capacità di fare entrambe le fasi e si sa adattare in più ruoli a centrocampo. Non capisco perchè non sia andato ai Mondiali con il Belgio". Dopo essersi soffermato su Nainggolan, l'ex giocatore dell'Inter, Alessandro Scanziani, in diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport ha continuato a parlare dei movimenti della società nerazzurra:

Su Icardi-Higuain:

"Icardi è troppo importante, ci penserei due volte per cederlo. Ma l'offerta della Juventus, 50 milioni più Higuain, si potrebbe accettare: l'Inter così avrebbe un attaccante da 20 gol a stagione che riesce anche a far segnare i suoi compagni e 50 milioni da investire in altri ruoli".

Sul calcio attuale:

"Io non giocherei oggi nella Serie A. Ci sono troppi stranieri, non mi avrebbero dato l'opportunità di poter dimostrare le mie qualità. Non c'è nessuno oggi che dice 'proviamo', tutto vogliono andare sul sicuro. Ai miei tempi c'erano 2 stranieri per squadra, ma erano i migliori al mondo: da Platini a Maradona. Quelli di oggi non sono i più forti, non fanno migliorare il movimento calcistico. Alcuni non si possono vedere".