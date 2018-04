RMC SPORT - Scarnecchia: "Roma, il derby vale il terzo posto"

"All’andata mi è piaciuto questo atteggiamento propositivo. Ma mi pare che sia ormai l’atteggiamento che ha dato Di Francesco alla sua squadra. Spero di divertirmi stasera". Così Roberto Scarnecchia, ex della Roma, a 'Maracanà' nel pomeriggio di RMC Sport.

Sulla formazione

"I moduli e io giocatori sono quelli. Il modulo iniziale è quello che appare quando la palla è al centro, poi cambia all’interno della gara. Schick? E’ molto valido ma non ha preparazione di base che è fondamentale nel calcio moderno. Dispiace non ci sia Perotti".

Sulla partita con la Fiorentina

"La componente fortuna è fondamentale per le squadre che stanno cercando di arrivare fino in fondo. C’è affaticamento generale e la Roma non è stata fortunata: 25 tiri a 3 per la Roma, per la viola 2 gol subiti, questo dice tutto. La Fiorentina sta vivendo un momento magico anche grande ad Astori, ci credo a queste cose. Domenica sarà un gran derby e speriamo di divertirci".

Sul derby

"Io vedo la Roma nei primi quattro posti, ma in generale la sfida è sì un derby ma anche un’affermazione della squadra che sicuramente arriverà terza. La Lazio è una squadra che gioca come un nuotatore in apnea, che ha dei momenti di respiro ma poi riesce a ributtarsi negli impegni. Anche se rischia, non avendo troppi ricambi di livello".

Alisson rimane?

"Se vogliamo vincere deve rimanere, per iniziare o proseguire un ciclo. Questa deve essere la mentalità".