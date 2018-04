RMC SPORT - Schillaci: "Juventus, scudetto ormai in cassaforte"

© foto di Fabrizio Ponciroli

Nel Var dello Sport, all'interno della mattinata di RMCSport, è intervenuto ai microfoni di Federica Afflitto l'ex bianconero Totò Schillaci, che è tornato sui match del weekend di nostra Serie A.

Schillaci: scudetto ormai deciso?

"Assolutamente sì. C'è il Bologna e volendo la Juve si può permettere di perdere all'Olimpico contro la Roma. Un marcia straordinaria, un carattere vincente incredibile. Va dato merito anche agli avversari, ma il Napoli ha qualche giocatore in meno in rosa. Ha pagato per i partenopei il non avere dei ricambi all'altezza e una continuità non al livello di quella bianconera. Possiamo dire tranquillamente che ad oggi non c'è una squadra in Italia a livello della Juve".

Ha sbagliato Sarri nella gestione della rosa?

"E' un grande allenatore. Lo ha dimostrato sul piano del gioco, un po' meno sulla rotazione dei suoi uomini. I cosiddetti panchinari però non hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione quando sono stati chiamati in causa".

Quale il suo giudizio sul direttore di gara, soprattutto in occasione dell'espulsone di Vecino?

"Orsato? Sono scelte dell'arbitro. E' stato un intervento molto cattivo, su questo non ci sono dubbi. Forse in una partita del genere poteva anche non darlo. L'Inter però anche in 10 ha fatto un match bellissimo, tirando fuori grande grinta e cattiveria".

Anche sull'intervento di Pjanic su Rafinha molte polemiche...

"Ci stava il secondo giallo a Pjanic. Meritava di essere espulso e di lasciare la propria squadra in 10. Li Orsato ha deciso diversamente".

Passando all'Inter: secondo te è giusto puntare su Spalletti anche per il prossimo anno?

"Credo che sia la persona giusta, soprattutto se riescono a fare una campagna acquisti eccellente".

Chiudiamo con la Roma: ha speranze di passare il turno la squadra di Di Francesco?

"Deve fare una partita d'attacco, consapevole che il risultato si può capovolgere. La squadra in tutta l'annata ha fatto benissimo, ma trova una squadra incredibile. L'unica pecca è l'atteggiamento quando abbassa il ritmo: lì i reds diventano vulnerabili. Sono tifoso della Juventus, ma mi piacerebbe che una squadra italiana, in questo caso la Roma, arrivasse in finale di Champions. Sarebbe un bello spot per il calcio".