RMC SPORT - Schwoch: "Lecce sorprendente. Donnarumma merita la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex calciatore del Vicenza e del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Qual è la squadra che l’ha sorpresa maggiormente?

Sicuramente il Lecce: ha la stessa ossatura della Serie C, ma è sempre molto aggressiva e preparata, ha una condizione fisica importante e ogni volta che l’ho vista mi ha sempre fatto una buona impressione. È un campionato molto equilibrato, non riusciamo a capire chi andrà ai playoff.

Donnarumma?

Il calcio è strano, ha dimostrato di stare in Serie A già l’anno scorso. Poteva finire nel massimo campionato anche al posto di La Gumina. Ha dimostrato di meritare la A.

Palermo-Livorno?

Il Palermo non deve prendere la partita sottogamba. Il Livorno mi ha impressionato negativamente, c’è qualcosa che non va. I palermitani e il Benevento hanno la struttura più importante della Serie B, rientrerà in uno dei due posto per l’acceso diretto al massimo campionato.