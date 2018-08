RMC SPORT - Sconcerti: "Champions, italiane tutte competitive"

© foto di Federico De Luca

"La qualità dei giocatori non altissima fa pensare che sarà una Champions molto incerta e più spettacolare da vedere. La fase a eliminazione diretta è diventata sempre più un'incognita e piena di rimonte, se vinci 3-0 all'andata non puoi dormire tranquillo, neanche se ti chiami Barcellona. Non c'è una vera favorita". Questo il pensiero di Mario Sconcerti sul sorteggio della Champions League in programma domani sera. La nota firma del giornalismo sportivo italiano su RMC Sport ha poi commentato la situazione delle quattro italiane impegnate in questa competizione:

"Noi siamo competitivi con tutte e quattro le nostre, certo, la Juventus è una squadra di vertice. Il Napoli è una squadra completa, che può andare avanti sia in campionato che in coppa, la Roma e l'Inter possono invece fare la differenza in un torneo dove non contano 38 partite".

Non ci si aspettava l'Inter così imballata...

"Ho sempre detto che era ed è una grande squadra di singoli. Bisogna vedere se la Serie A sia un campionato per singoli o per squadre. L'Inter in estate ha cercato giocatori come Keita e Politano che potessero risolvere le partite e ha fatto questo tipo di squadra che vicnerà molte gare in automatico, perchè incontrerà formazioni più deboli. Darei sempre una squadra a Spalletti, che ha quasi 60 anni ma non ha mai raggiunto risultati incredibili: ha bisogno di imparare anche lui, vediamo come gestirà l'Inter".

Il giocatore della Fiorentina che più ha amato di più?

"Non c'è dubbio, Antognoni, ero considerato il suo amante ufficiale. Colgo l'occasione per fare gli auguri alla società viola".