RMC SPORT - Sconcerti: "Cristante il potenziale Milinkovic italiano"

© foto di Federico De Luca

Cristante, i portieri della Juventus e il futuro di Federico Chiesa. Questi e molti altri sono i temi trattati da Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, nel corso del suo intervento a RMC Sport:

Su Cristante alla Roma:

"È un grande giocatore, ma ancora dalle capacità non completamente definite. Ha 23 anni, è il potenziale Milinkovic italiano. Non mi fido troppo di quelli che giocano bene con Gasperini, lui ha già saltato diverse stagioni, vediamo se si confermerà lontano da Bergamo. Se farà la fine di Gagliardini? A me lui piace tantissimo, solo che all'Inter non gioca mai nel suo ruolo naturale".

In Premier League Cristante dove giocherebbe?

"La Roma l'ha pagato 25 milioni e in Inghilterra con questi soldi ci comprano i terzini. Cristante ancora non è un fuoriclasse, è una definizione impegnativa questa".

Su Perin alla Juventus:

"È il migliore portiere italiano attualmente, ma sono sorpreso dal fatto che sia in competizione con Szczesny, che ha già un accordo per essere lui il titolare. Ma prendere come secondo un giocatore del calibro di Perin è un modo strano per qualificare il polacco come nuovo titolare. Come l'avrà presa? Dipende da come gliela hanno raccontata. Perin, a 25 anni, non credo voglia fare il vice per tutto il resto della carriera".

Chiesa rimarrà a Firenze?

"Il vero problema è chi lo sostituirebbe. Se al suo posto arriverebbe Pjaca è un conto, se invece fosse Gil Dias il suo sostituto è un altro. Nel calcio di oggi è normale che uno come Chiesa cambi società nella sua carriera. Meret? È un giocatore importante, mi piacerebbe vederlo in viola ma ho difficoltà a crederci. Tra due o tre anni il suo valore si raddoppierà".

Su Hamsik:

"Come molti dei giocatori del Napoli è vicino ai 30 anni. C'è una base storica, il cui rischio è di invecchiare. Cerco di capire questi eventuali nuovi stimoli. Hamsik ha dato tutto alla società azzurra, ci sta se ora abbia voglia di provare qualcosa di diverso. Non si può criticare troppo".