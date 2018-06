RMC SPORT - Sconcerti: "Diritti tv? Crudeltà inutile. Conte non è da Real"

© foto di Federico De Luca

Appuntamento fisso nel sabato sera del Live Show di RMC Sport con il direttore Mario Sconcerti, che in diretta analizza i temi di giornata:

Dopo la decisione sui diritti tv, ora rischia di scomparire una trasmissione storica come 'Novantesimo Minuto'....

"È una crudeltà inutile. La gente è affezionatissima a Novantesimo Minuto, va da sè. Già quest'anno è stato difficile, perchè a la trasmissione aveva come concorrente la gara della domenica delle 18. Paga per tutti e questo mi dispiace".

Chi sarà l'allenatore del Real Madrid? Conte avrà ancora qualche possibilità?

"Non è da Real Madrid. Lì comandano i giocatori, sono ritenuti i soggetti principali e non bisogna infastidirli. Conte ha un metodo invadente. Più si va avanti e più si rafforza Guti, la soluzione interna".