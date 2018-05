RMC SPORT - Sconcerti: "Giampaolo poco adatto al Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il possibile futuro di Giampaolo a Napoli, la finale di Tim Cup e il dominio della Juventus in Italia. Di questo e molto altro ha parlato Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, durante l'RMC Live Show.

Giampaolo è un profilo da Napoli?

"Giampaolo è un ottimo allenatore, fa giocare bene le proprie squadre, anche se non ha ottenuto risultati straordinari. Ovunque sia stato, ha lasciato dei rimpianti. Per prendere il Napoli ci vorrebbe un profilo più collaudato, con spalle un po' più larghe. Se avesse poi anche dell'esperienza europea, sarebbe un ulteriore vantaggio".

Mercoledì ci sarà la finale di Tim Cup: sarebbe sorprendente una vittoria del Milan?

"No, in una partita secca può succedere di tutto. Il Milan non è certo all'altezza della Juventus, ma ha una squadra forte con una buona organizzazione di gioco. Ha eliminato anche la Lazio, che ha una rosa superiore. Sarà una partita molto bella, i rossoneri hanno tanta voglia di alzare il trofeo".

Douglas Costa giocherà?

"Vederlo in panchina sarebbe masochismo. Allegri l'ha spiegato, sabato è partito dopo per la nascita del figlio".

L'Inter ha dato un grande segnale a Udine...

"Ha fatto più punti rispetto all'anno scorso, adesso l'Inter è una squadra. L'ingresso nel gioco di Rafinha è stata importante e ora manca anche Gagliardini. I nerazzurri hanno trovato l'equilibrio giusto e i pochi gol presi lo testimoniano".

Come si spiega il lungo dominio della Juventus in questi 7 anni?

"È mancato Milano in questo decennio, Inter e Milan hanno fatto davvero poco. Il Napoli c'è andato vicino quest'anno e nelle altre stagioni la Roma si è avvicinata, ma ancora non ci sono avversari pronti, all'altezza della Juventus. L'unico problema dei bianconeri è l'età media, la Juventus è la squadra più vecchia d'Italia. La squadra di Allegri ha alzato troppo l'asticella? Il Milan è stato più di quarant'anni senza vincere un campionato, mentre la Juventus era già di Agnelli, non ce lo dimentichiamo. L'asticella si è alzata perchè la Milano calcistica ha avuto un declino. Inoltre il club bianconero è stato molto penalizzato dopo Calciopoli, mentre altre squadre sono state premiate".

Il ritorno di Giuseppe Rossi:

"Me lo sono goduto poco perchè è stato il gol del pareggio contro la mia Fiorentina, essendo io un tifoso viola. In difesa ieri qualcosa non ha funzionato, Milenkovic non mi convince fino in fondo"