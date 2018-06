RMC SPORT - Sconcerti: "Gigio venduto. Berlusconi? Ritorno naturale"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, in diretta su RMC Sport si è soffermato sulla situazione del Milan:

Sulla decisione della UEFA:

"È grave che un'istituzione così importante e ufficiale come la UEFA giudichi in questo modo la proprietà del Milan. Un ritorno di Berlusconi? È un'idea che potrebbe andare bene sia al Milan che a Berlusconi, sarebbe una soluzione naturale".

Su Donnarumma:

"Donnarumma è stato già venduto un anno fa, al momento del suo rinnovo del contratto. Altrimenti non si spiega l'arrivo di Reina, che non è stato preso per fare la panchina. Se poi questo acquirente abbia cambiato idea su Donnarumma non lo so, il mercato cambia ogni giorno".