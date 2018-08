RMC SPORT - Sconcerti: "Inglese-Napoli? Grave errore. Rischio Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un campionato a 19 è meglio di uno a 22". Questo il commento di Mario Sconcerti su ciò che sta accadendo nella nostra Serie B. Il noto giornalista sportivo, in diretta nel Live Show di RMC Sport, si è poi concentrato su altri temi di stretta attualità:

Le milanesi sono molto attive con Keita all'Inter e Bakayoko al Milan: dove potranno arrivare?

"Sono due squadre diverse. Il Milan è una squadra molto interessante e a modo suo anche completa: mi sembra da 4° posto con il rischio di arrivare più avanti e diventare la possibile sorpresa della stagione. Con l'arrivo di Bakayoko è andato via Locatelli, non è stata solo un'operazione di rinforzo. L'Inter invece mi sembra più strutturata per fare un campionato di vertice. Dipenderà molto da Nainggolan, è l'unico nuovo acquisto che potrà essere determimante: Politano e Vrsaljko non cambiano le sorti di una squadra".

Una tra Roma e Napoli rischia di stare fuori dalla Champions...

"È difficile fare un pronostico adesso. È un Napoli poco valutabile visto il cambio d'allenatore, mentre la Roma si è ringiovanita tantissimo e questo non significa migliorarsi: un giovane di talento alterna partite buone ad altre meno. C'è anche la Lazio, che l'anno scorso ha fatto gli stessi punti dell'Inter: i biancocelesti sono già fatti, sono gli stessi dell'anno scorso e potranno dare molto fastidio".

La Juventus rimane davanti a tutti?

"Non solo per Cristiano Ronaldo, ma anche per giocatori com Cancelo, Douglas Costa e Bernardeschi che nessuno ha".

Il Napoli fa bene a cedere Inglese al Parma?

"Non l'avrei mai dato via. Una grande squadra ha bisogno di almeno due tre grandi attaccanti. Non è neanche elegantissimo comprare un giocatore a gennaio, prenderlo a giugno e darlo via ad agosto. È un'operazione sbagliata, sono errori che di solito si pagano"