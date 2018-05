RMC SPORT - Sconcerti: "Inter incompiuta. La Lazio può perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite del Live Show di RMC Sport, la nota firma del giornalismo sportivo italiano Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo, parlando anche della qualificazione in Champions che ora dipende solo dalla Lazio:

"La qualificazione in Champions è compromessa, adesso non è pensabile. Prima di questa sera l'Inter aveva perso solo 5 partite, quella di oggi col Sassuolo è una sconfitta pesante, un momento di svolta che la esclude dalla lotta al 4° posto: è stato cancellato quell'accenno di squadra costruito da Spalletti. Sono sempre per rispettare i risultati, se alla fine questo è il verdetto, c'è una giustizia di fondo. L'Inter si è rimessa in corsa solo dopo l'arrivo di Rafinha e l'esplosione di Brozovic, rimane comunque una squadra incompiuta, modesta".

Su Icardi:

"Il capocannoniere non vince mai lo Scudetto, non è mai in una squadra che funziona. Non bisogna collegare chi segna tanti gol a chi vince il campionato: penso a Higuain al Napoli, a Toni, Belotti e Di Natale. L'Inter ha avuto un giocatore che ha segnato quasi 30 reti, ma che è rimasto a secco per tante gare consecutive, così come tutta la squadra nerazzurra".

La Lazio domani giocherà a Crotone ma senza Immobile e Luis Alberto...

"La Lazio può certamente perdere domani. I biancocelesti giocheranno una gara complessa ma sanno della sconfitta dell'Inter, quindi può darsi che i biancocelesti abbiano ulteriori motivazioni in più. L'Inter ha buttato la propria possibilità, vedremo se i ragazzi di Inzaghi gliela restituiranno".

Sulle seconde squadre:

"Penso che un ragazzo di 20-21 anni, che abbia la capacità di giocare in A, venga aiutato poco se lo si mette in Serie C. Non do un giudizio, non sono in grado, ma vedo molta confusione: spero che sappiano cosa stanno facendo. Ci sono esempi contrapposti. In alcuni paese danno benefici, in altre, come in Germania, le hanno relegate in quarta divisione"