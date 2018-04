RMC SPORT - Sconcerti: "Juve, comprensibile la rabbia di Buffon"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così il discusso episodio del fallo di Benatia su Lucas Vázquez durante Real Madrid-Juventus: "Per me è calcio di rigore se lo vuoi dare. Nel senso che un ingresso scomposto da dietro c'è. Credo che un arbitro debba valutare che siamo nel recupero e che la partita è estremamente importante. Non ti so dire la valutazione dell'arbitro, che in quel momento è assolutamente soggettiva. Non ci sono secondo me problemi regolamentari a cui attaccarsi. Se lo fai al 5' del primo tempo è un calcio di rigore abbastanza lineare. Se lo fai in fondo ad una partita di questo genere lo trovo profondamente ingiusto. Allargando il discorso io credo che siano state due partite "sbagliate", non c'era il 3-0 per il Real a Torino e stasera non c'era il 3-0 per la Juve, anche se alla fine i due risultati erano quelli. Non ci sono mai 3 gol di differenza tra il Real e la Juve e viceversa".

Dove la Juve è riuscita a mettere in difficoltà il Real stasera?

"C'è stata una differenza sostanziale di cui Allegri ha approfittato molto, ma che da un anno abbondante a questa parte è una differenza classica della Juve, ovvero Mandzukic sulla fascia sinistra. Carvajal regala all'attaccante croato tanti centimetri e non ti puoi meravigliare se poi il giocatore bianconero conclude di testa. La differenza di Mandzukic stasera si è manifestata con tutta la sua forza. Così come quando Mandzukic ha finito la benzina è stato abbastanza naturale per la Juve ritirarsi di 20 metri. Poi si è vista anche una Juve che correva. La Juve è riuscita a farsi rincorrere per più di 1 ora. Il Real Madrid sa farsi rincorrere ma se invece deve rincorrere gli avversari non lo sa fare, è un gioco differente. Sono stati due giorni di calcio molto interessanti. Dove si è confermato che giocando con intelligenza si può supplire anche a delle qualità tecniche che non si hanno".

Buffon nel post partita ha avuto parole critiche nei confronti dell'arbitro

"Di Buffon stasera capisco la rabbia e la delusione. Però quello che ho tirato fuori dalla partita del portiere della Juve è che non capisco perché voglia smettere. Non c'è una buona ragione per cui voglia smettere".

I risultati delle italiane nelle coppe sono risultati sporadici più che di sistema?

"No, non sono sporadici a livello di club. La Juve l'anno scorso è arrivata in finale. Non è quello il punto secondo me. Una cosa è il movimento che tu generi, ed una cosa è la tua qualità specifica come calcio nazionale. La Juve e la Roma con il calcio italiano c'entrano poco, giocano le loro partite con giocatori che hanno e che noi in Nazionale non possiamo avere. Sono due elementi diversi. Il vero nostro problema resta il perché non riusciamo a ricambiare i calciatori. Le società hanno un calciomercato mentre la Nazionale no".