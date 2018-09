RMC SPORT - Sconcerti: "Juve di altro livello. Ronaldo? Fallo da giallo"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport Live Show ha parlato il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti, che ha commentato l’esordio in Champions di Roma e Juventus.

Sulla partita dei giallorossi

"Ha vinto la squadra più forte. Zaniolo è un buon giovane, ma il Real Madrid è stato nettamente superiore negli uomini, così come la Juve sul Valencia. Il Real ha perso Ronaldo, ma è semplicemente la più forte".

Vittoria di carattere della Juventus

"Non ha mai perso la bussola, i primi 20 minuti ha per tre volte sfiorato il gol, e il Valencia si è salvato. E' stata una Juve di un'altra dimensione. Il Valencia è un po' come la Lazio come valore. Andare a vincere al Mestalla non è semplice. La differenza tra le due squadre è comunque impressionante, così come quella tra Roma e Real".

Su Bernardeschi

"Mi è piaciuto e lo vedo cresciuto. E' stato pagato 40 milioni, è un giocatore sicuro che in un anno e mezzo è cresciuto. Per me è un'ala pura, mi piacerebbe vederlo a sinistra. Lo vedo come una soluzione europea. Non sono molti quelli come lui in Europa".

Sull'espulsione di Cristiano Ronaldo

"Difficile inserire il Var ora, perché impone un'organizzazione importante. L'espulsione non c'era, le mani a dosso però possono creare delle reazioni. Lui non aveva intenzione di fare niente, ma lui non è il padrone del campo e doveva fare diversamente. Era da ammonizione, gli si doveva far capire che non doveva mettere le mani in testa. L'espulsione è un'esagerazione inutile. Al massimo prenderà una giornata".