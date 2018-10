RMC SPORT - Sconcerti: "Polonia favorita. Milan può crescere più dell'Inter"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: "Per l'Italia domani non sarà facile ma non riesco ad entusiasmarmi per l'importanza di questa gara. La Polonia ora ha un movimento calcistico in crescita. In questo momento sono favoriti i polacchi. Immobile giocherà? Non credo, mi pare che Mancini voglia puntare sulla formazione vista sull'Ucraina e su un centravanti atipico".

Ieri Bonucci ha fatto capire che si è perso un anno a livello politico. E' d'accordo?

"Sì, è sotto gli occhi di tutti ma il calcio resta in mano ad un consiglio federale in cui dilettanti e semi professionisti che contano più dei professionisti. Mi aspettavo che i giocatori prendessero in mano la federazione ma vedo che quelli più importanti non si sono fatti avanti".

Cassano oggi ha detto definitivamente addio al calcio. Che ne pensa?

"Non è la prima volta che lo fa e mi sembra una presa in giro da parte sua. Rispetto le sue motivazioni ma smetta anche perché lo davamo già per andato. Nessuno ha mai negato le qualità di Cassano ma è lui che non ce le ha fatte vedere tutte".

Milan molto attivo sul mercato ma che ne pensa della stagione?

"Credo che il Milan abbia momenti di calcio superiori all'Inter. Non so come andrà ma per me queste due squadre saranno la terza e la quinta forza del campionato, anche se non so in quale ordine. Forse il Milan può crescere più dell'Inter. Higuain mi piace più di Icardi perché è un centravanti più completo capace di segnare gol in tanti modi. Però Higuain ha più bisogno della squadra rispetto a Icardi".