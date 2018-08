RMC SPORT - Sconcerti: "Roma impressionante. Laxalt non serviva"

"Real? È finito un ciclo ed è normale dopo aver vinto 3 Champions di fila". Esordisce così Mario Sconcerti nel 'Live Show' di RMC Sport. Il noto opinionista sportivo si è poi soffermato sull'arrivo di Laxalt al Milan: "Penso che sia un ottimo giocatore. È un mancino collaudato, interessante e decisivo per una squadra media. Non è un difensore basso, ma un esterno di metà campo, ideale per il 3-5-2: non credo che il Milan avesse bisogno di uno come lui. Sarà difficile collocarlo tatticamente".

La Roma ha preso Nzonzi, sarebbe servito più un esterno d'attacco?

"Non si possono avere 4-5 esterni, già se ne hai 3 va bene. A me parlano bene di Kluivert. Malcolm? Sarebbe stato un crack, è un numero uno. Sono impressionato dalla Roma, ci sono dei giocatori come De Rossi e Strootman di cui non si può più nemmeno parlare perchè sono sommersi dai nuovi. Il centrocampo giallorosso, vedendo i nomi, fa paura: 6-7 sono tra i migliori in Europa".

I calciatori di Serie B e C potrebbero scioperare...

"Non ha senso un campionato a 19 squadre. Può avere un suo senso, ma è disparo, c'è un errore di partenza. È un'esigenza. Credo che sia l'inizio di una storia, che verrà chiarita nei prossimi giorni. C'è una confusione complessiva che nessuno merita".