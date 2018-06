RMC SPORT - Sconcerti: "Roma, ringiovanirsi non significa migliorare"

© foto di Federico De Luca

Ospite di RMC Sport, nel corso del 'Live Show, il noto giornalista Mario Sconcerti si è soffermato sulla Spagna, su Allegri e sul mercato della Roma:

Oggi è stata la giornata della Spagna…

“Credo sia la prima volta che succede una cosa di questo genere. Ci sono delle giustificazioni chiare, io la penso come la federazione spagnola. Quando ricopri un ruolo delicato come quello di un ct, non si può fare un doppio gioco, non si possono fare due cose insieme. Chi ne esce meglio? Lopetegui va al Real Madrid ma dal punto di vista etico ne esce peggio rispetto alla federazione, anche se non ha danneggiato nessuno”.

Allegri ha confessato di aver parlato con Perez…

“Ha un contratto con la Juventus. Non si può fare il paragone con Lopetegui, sono due cose diverse: Allegri oggi ha detto di no, può essere che in un’altra occasione avrebbe risposto positivamente. Ora la Juventus gli dovrà riconoscere qualcosa”.

Le piace cosa sta facendo la Roma? Si sta ringiovanendo con tanti colpi…

“Ringiovanirsi è un fatto, colmare il gap con la Juve un altro. Non conosco i giocatori che sono arrivati, quindi dal punto di vista tecnico non so dirti cosa stia facendo la Roma. Il vantaggio è che la campagna acquisti è stata fatta subito, l'obiettivo del progetto è quello di costruire per essere pronti nel momento in cui le dirette concorrenti si fermeranno per una questione d'età".

Domani inizieranno i Mondiali, ha qualche curiosità particolare?

"Di solito i Mondiali si fanno con il caldo e la stanchezza aumenta. Il clima fresco invece è l'ideale, quindi in Russia i giocatori ne beneficeranno così come il gioco complessivo delle squadre. Poi ci sono 83 giocatori che non sono nati nel paese che rappresentano, è il primo grande Mondiale globale".

Della Valle ha detto che Chiesa rimarrà...

"Il nostro problema, quello generale del mercato, è che non c'è una verità assoluta. La Fiorentina ha deciso di tenere Chiesa, c'è una situzione stabile che può cambiare. Se dovesse andare via tra 20 giorni, le parole di Della Valle non possono essere considerate delle bugie. Chiesa non va al Mondiale, quindi non ci sarebbe aulcun motivo per aspettare a venderlo. Pjaca le piacerebbe? A me sì, ma forse Firenze non è abbastanza per lui".