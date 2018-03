RMC SPORT - Secco: "Juve non abbia complessi di fronte al Real"

© foto di Filippo Gabutti

Alessio Secco, ex direttore sportivo della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato dei bianconeri e non solo: "Lotta scudetto? Finalmente quest'anno abbiamo un campionato avvincente che ancora lascia aperta la lotta per lo scudetto, cosa che non succedeva negli anni passati. Speriamo che le altre squadre possano accorciare le distanze da Juventus e Napoli".

Juventus-Real Madrid riporta subito alla finale persa. Quanto sarà decisiva la voglia di rivalsa dei bianconeri?

"Bisogna però stare attenti a non caricare eccessivamente la sfida perché queste sfide qua si preparano da sole e si rischia di caricare troppo la squadra. Credo che la Juventus abbia la maturità tale per capire ciò che è importante fare in questa sfida, tralasciando magari altre cose che potrebbero avere un effetto boomerang. E' una sfida equilibrata e la Juve negli anni ha avuto anche un buono score contro il Real Madrid. La Juve non deve aver nessun complesso di inferiorità".

Le nuove date del calciomercato ci rendono finestre più corte. Questo era l'auspicio degli allenatori...

"E' stata una scelta di buonsenso in un mondo molto conservatore come quello del calcio. Si è tenuto conto della volontà degli allenatori. Credo che sia stata fatta una cosa buona perché comunque le finestre di mercato restano molto lunghe, anche perché poi ci si riduce sempre agli ultimi giorni per fare delle operazioni".