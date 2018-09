© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, a RMC Sport Live Show ha parlato così del caos tra Serie B e C: "C'è la sensazione di aver lottato contro qualcosa di enorme non tanto per la sconfitta ma perché questo qualcosa è riuscito a sconfiggere un giurista come Frattini. Ci troviamo di fronte ad una cosa molto particolare ma abbiamo ancora delle possibilità che ci giocheremo, anche se a questo punto mi pare molto complicato se non per discorsi legati a risarcimenti. Ci sono stati danni dopo una sentenza inverosimile. L'immagine di tutto il calcio italiano è stata estremamente lesa da tutta questa situazione".

Un'estate così influenzerà la sua decisione di vendere o meno il club?

"Certamente questa situazione potrà essere una delle ragioni. Noi l'anno scorso siamo retrocessi giocando un campionato gravemente falsato con squadre come Cesena e Bari che avevano gravi debiti. Chissà magari con tutti quei debiti ci saremmo salvati anche noi".

Anche le seconde squadre alla fine è stato un grande flop?

"mi limito a dire che se la riforma ha portato solo la Juventus B è il risultato di un fallimento della gestione Fabbricini. Si è introdotta una novità così importante che però è stata recepita solamente da un club".