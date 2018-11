RMC SPORT - Sella: "Roma, 3 punti persi sabato. Sousa senza malizia"

L'intervento di Ezio Sella nel corso del 'Live Show' di RMC Sport:

Sul pareggio di sabato tra Fiorentina e Roma:

"La Roma ha buttato tre punti, avrebbe dovuto vincere a Firenze. Ha sbagliato tanto sotto porta. Si è allontanata ancora di più dal vertice della classifica, se perdi tutto questo terreno diventa più difficile la stagione. Cinque punti sono tanti ma allo stesso tempo sono pochi. Per recuperare i giallorossi devono ritrovare sia la continuità di risultati che la determinazione in zona gol. Rispetto a quelle che ha davanti nella lotta al 4° psoto la Roma ha sicuramente più qualità".

Sulla campagna acquisti estiva della Roma:

"Le responsabilità, quando le cose vanno male, vanno divise. La Roma in estate ha perso tre giocatori importantisismi, che facevano la differenza: Nainggolan e Alisson più di Strootman. Bisogna capire quali siano gli obiettivi iniziali della società. Se vuoi puntare a certi traguardi, devi avere la forza di non vendere i pezzi pregiati. Altrimenti se punti sui giovani devi avere la pazienza di aspettarli".

Paulo Sousa ha detto di voler allenare la Roma....

"Non lo conosco, ma mi sembra una dichiarazione ingenua e tranquilla. Non penso che l'abbia detta con un determinato obiettivo. È una persona intelligente, non ha avuto malizia".

Cosa manca alla Fiorentina?

"A me il tridente offensivo mi piace, è fatto da giocatori di qualità e veloci. A prescindere dal modulo, alla Fiorentina manca qualità in mezzo al campo, un centrocampista che sappia far girare palla: l'uomo dall'ultimo passaggio. Spostare più avanti Veretout? Non so se Veretout abbia queste caratteristiche, è più una mezz'ala che si inserisce. Oltre a lui, servirebbe anche un elemento che riesca a servire i tre attaccanti".