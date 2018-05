RMC SPORT - Sensini: "Lazio, batti l'Inter. De Vrij? Io giocherei"

Per commentare Lazio-Inter, ultima giornata di campionato, nella trasmissione di RMC Sport 'Avanti Lazio' è intervenuto l'ex difensore biancoceleste Nestor Sensini:

Le piace la Lazio di Inzaghi?

"La seguo e mi piace, sono contento per la società e per Simone Inzaghi. Domenica si può coronare un anno molto buono, ma sarà difficile e con tanti rischi. Anche l'Inter si gioca un obiettivo importante e i nerazzurri bisogna temerli sempre. La Lazio è nella condizione di vincere contro l'Inter, non deve scendere in campo per il pareggio. Faccio il tifo per il mondo biancoceleste".

Come risolverebbe il caso De Vrij?

"Devo conoscere il ragazzo, non posso parlare senza sapere che tipo è. Lui farà il meglio per la squadra e per i suoi compagni. È una decisione non semplice anche per De Vrij: se fossi io, giocherei e poi penserei al prossimo campionato. Sono sicuro che Inzaghi farà la scelta migliore".

Chi preferisce tra Immobile e Icardi?

"Sono due giocatori divisi da un gol di vantaggio nella classifica marcatori. Spero che domenica sia decisivo Immobile".

Sulle stagioni di Parma e Udinese:

"Il Parma sta lottando per tornare in A, dove merita di stare. Sta facendo un grandissimo campionato, sono molto contento. L'Udinese? Sembrava che Oddo avesse trovato la formula giusta, ma non è stato così. La società friulana deve lavorare per la prossima stagione: è da due anni che l'Udinese non si trova nella parte alta della classifica".

Nesta è diventato l'allenatore del Perugia, mentre Mancini è sulla panchina azzurra...

"La Lazio di Eriksson ha fatto scuola. Mancini da anni è nei top club e la Nazionale è un traguardo importante per qualsiasi allenatore. Sono contento anche per Nesta a Perugia".